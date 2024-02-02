انت الأن تتابع خبر توضيح من وزارة الموارد البشرية بشأن شروط وخطوات إضافة الزوجة لحساب المواطن الجديد في عام 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات إضافة الزوجة إلى حساب المواطن، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين السعوديين، بما في ذلك إضافة الزوجة إلى برنامج حساب المواطن بهدف تحسين الوضع المالي وتوفير حياة كريمة للأسرة، يجب على الراغبين في إضافة الزوجة إلى البرنامج اتباع الخطوات البسيطة التي سنوضحها في هذا المقال، بالإضافة إلى معرفة شروط إضافة الزوجة إلى البرنامج.

طريقة إضافة الزوجة لحساب المواطن

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سهولة إضافة الزوجة في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.

الوصول إلى بوابة حساب المواطن.

الضغط على زر تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

إدخال رمز التحقق المرسل في رسالة نصية في الحقل المخصص.

النقر على تفاصيل الطلب ومن ثم إضافة تابعين.

اختيار إضافة تابع جديد وإدخال بيانات الزوجة مثل رقم هويتها الوطنية وتاريخ ميلادها وحالتها الاجتماعية وجنسيتها.

النقر على زر حفظ لحفظ البيانات المدخلة.

ستتلقى رسالة نصية تؤكد استلام الطلب وسيتم دراسته مستقبلاً.

شروط إضافة الزوجة لحساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطًا عديدة لتسجيل الزوجة في حساب المواطن، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون من مواطن سعودي الجنسية.

لا يزيد الدخل الشهري عن 10000 ريال سعودي.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي في أحد بنوك المملكة.

يجب أن يكون الحساب البنكي ساري.

التسجيل في حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل في حساب المواطن، وللراغبين في التسجيل يجب عليهم اتباع الخطوات التالية: