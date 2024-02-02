انت الأن تتابع خبر توجيه هام وجديد من وزارة التعليم بشأن الاختبارات النهائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إخبارية أن وزارة التعليم أصدرت توجيهًا جديدًا للمديريات والإدارات التابعة لها بشأن الاختبارات النهائية، وذلك في حالة الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني في الحالات الطارئة، مؤكدة أن تنفيذ الاختبارات النهائية تكون حضورية ولا يتم تحويلها عن بعد إلا في الحالات الواردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الفصل العاشر.

الاختبارات حضوريًا إلا في حالات