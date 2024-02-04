نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة المسابقات في رابطة المحترفين تُقرر نقل عدد من المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، نقل مواجهتي فريق الاتحاد في الجولتين 20 و23 أمام فريقي الرياض والأخدود، من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك بسبب التجهيزات لاستضافة مواجهات في دوري أبطال آسيا المجدولة سابقًا.

واعتمدت إدارة المسابقات، ملعب نادي الرائد، لاستضافة مباراة الرائد والفيحاء المقررة الخميس 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 22، بدلًا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، استنادًا للتقارير الميدانية المؤكدة لجاهزية المنشأة