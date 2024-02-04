نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس خادم الحرمين الشريفين: الاتحاد يتأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على الفيصلي برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الاتحاد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه الفيصلي برباعية نظيفة اليوم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وافتتح عبد الرزاق حمدالله، أهداف اللقاء لصالح الاتحاد، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من علامة الجزاء، قبل أن يعزز زميله الفرنسي نغولو كانتي النتيجة بهدفٍ ثان عند الدقيقة 54، وفي الدقيقة 68 سجل المصري أحمد حجازي الهدف الثالث لفريقه، ليعود نفس اللاعب ويختتم أهداف المباراة بهدفٍ رابع عند الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، حجز الاتحاد المقعد الأخير في نصف النهائي رفقة الهلال والنصر والخليج.