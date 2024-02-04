نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإعلام تقيم "ضوء الإعلام" في معرض الدفاع العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم وزارة الإعلام معرض "ضوء الإعلام" ضمن معرض الدفاع العالمي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، خلال الفترة من 4 - 8 فبراير 2024.

ويهدف معرض "ضوء الإعلام" إلى توفير تجربة مثرية للزوار من خلال تسليط الضوء على مستقبل المملكة، عبر عروض مرئية وفق أحدث المواصفات التقنية، التي تروي أبرز المنجزات والنجاحات التي تحققها المشروعات الوطنية التحولية الكبرى للجهات المشاركة.

ويعد معرض "ضوء الإعلام" أحد المنتجات الجديدة لمبادرة "واحة الإعلام"، التي تقيمها وزارة الإعلام بالتزامن مع الفعاليات والمناسبات الكبرى المحلية والدولية، لدعم مفهوم تقديم المعلومة، وتطوير التغطيات الإعلامية المواكبة للمؤتمرات والأحداث الدولية والمحلية.

ويقدم معرض "ضوء الإعلام" بصورة تقنية مبتكرة، أكثر من 10 مشروعات وطنية كبرى تتبع لـ 7 جهات أساسية هي: مشروع نيوم، وشركة الدرعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومشروع القدية، ومشروع المسار الرياضي، وشركة تطوير المربع الجديد، ومبادرة كنوز، ممّا يمنح الزائرين تجربة شاملة في خلال 480 ثانية، يعيشونها بين الصوت والضوء والصورة، لإبراز معالم النهضة السعودية المواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن تستفيد من معرض "ضوء الإعلام" أكثر من 800 وسيلة إعلامية محلية ودولية، ستشارك في تغطية معرض الدفاع العالمي، وتسليط الضوء على تجربة المملكة المتجددة والطموح في تحقيق الازدهار في جميع المجالات، إضافة إلى ما يقرب من 100 ألف زائر متوقع خلال أيام المعرض