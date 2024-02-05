نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان شتاء جازان.. محافظة أحد المسارحة تتألق في القرية التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت محافظة أحد المسارحة الليلة، على مسرح قرية جازان التراثية، وقدم أبناؤها ليلة استثنائية ضمن مشاركتهم، في برنامج "ليالي المحافظات التراثية" أحد فعاليات مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفا" لهذا العام.

وقدمت محافظة أحد المسارحة ليلة فنية من أجمل ليالي شتاء جازان، أحيت خلالها العديد من الألوان والفنون الشعبية عبر أوبريت غنائي وقصائد وأهازيج ورقصات شعبية حظيت بتفاعل واعجاب الحضور وزوار القرية التراثية.

وأوضح المشرف على القرية حمد دقدقي، أن ليالي المحافظات التراثية تتواصل أسبوعيًا من خلال ما تنثره محافظات المنطقة من إبداعات، ومن خلال تقديم لوحات تراثية أصيلة تنوعت بين عروض فنية وفلكلور عكست الحياة الاجتماعية والمعيشية وأعادت إلى الأذهان تراث خلده الأجداد للأبناء وورثته الأجيال من عادات وتقاليد وآداب وقيم ومعارف شعبية.

وأشار إلى أن برنامج ليالي المحافظات يعد ملتقى تراثيًا وبادرة إبداعية أتاحت للزوار مشاهدة فنون المحافظات بألوانها الفريدة وفنونها المميزة، ومعرفة ما لدى منطقة جازان من قدرات فنية وطاقات إبداعية