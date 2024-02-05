نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الروسي سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف