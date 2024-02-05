نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان الفريق أول رمضان رحيم زادة، اليوم، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024 م في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار "مقدام" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

واطلع الوزير، على الخطط التطويرية لمنظومة الأمن الداخلي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، بمشاركة أكثر من (750) جهة عارضة، و(45) دولة، و(115) وفدًا