نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقني منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة ليوم غدِ الاثنين في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.