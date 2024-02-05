نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جازان تقيم ندوة عن "مقومات حب الوطن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مشروع "برامج الأسابيع المجتمعية والإصدار الأول من قاعدة بيانات خريجي كلية الشريعة والقانون"، وذلك على مسرح الأمير محمد بن ناصر بمجمع الكليات بمحافظة أبو عريش، بمشاركة عضو هيئة كبار العلماء،مفوض الإفتاء في منطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، ومفوض الإفتاء في منطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبه.

ورحب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور علي بن طاهر الصميلي، بالحضور، مبينًا أن مشروع برامج الأسابيع المجتمعة يهدف إلى إبراز الدور الرائد لجامعة جازان ولكلية الشريعة والقانون في الخدمة المجتمعية بما يتوافق مع تخصصات الكلية والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

واستهل المشروع بندوة عن "مقومات حب الوطن.. رؤية مجتمعية"، تحدث خلالها الدكتور البصيلي، عن الانتماء للوطن وأهمية الوعي الوطني والدفاع عنه والوفاء والإشادة والمحافظة عليه والعمل على رقيه وتطويره، مشيرًا إلى أن للانتماء للوطن تأصيل شرعي متوافق مع تعاليم الشريعة التي تتسع لكل خير، وتمنع كل شر وكل ضرر، مؤكدًا أن المعيار لأخلاق المسلم هي الشريعة.

بدوره، تحدث الشيخ شيبة عن سمات المواطنة الصالحة، وعن صلاح المواطن وكيف بصلاحه تصلح الأرض، مؤكدًا أن الأمن هو الأساس وهو الركيزة المهمة، ولا بد من التعاون على تحقيق هذا الأمن