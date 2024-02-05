ما هي خطوات دفع الإيجار عبر منصة إيجار 1445؟

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رياض - احمد صلاح - تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تهتم بتنظيم قطاع الإيجار السكني، وذلك من خلال إنشاء العديد من المبادرات والأنظمة التي تحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء ومن أهم هذه المبادرات هي منصة إيجار الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية في عام 2017، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتسهيل إجراءات الإيجار، ومن الخدمات التي تقدمها منصة إيجار الإلكترونية هي خدمة دفع الإيجار، والتي تُتيح للمستأجرين دفع الإيجارات الشهرية إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وفي هذا المقال سنوضح طريقة دفع الإيجار عبر منصة إيجار 1445 في المملكة العربية السعودية.

خطوات دفع الإيجار عبر منصة إيجار

أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة إلكترونية تحمل اسم “منصة إيجار”، حيث يمكن من خلالها إجراء بعض العمليات والخدمات مثل دفع الإيجار، نظرًا لأهميتها يتساءل العديد عن كيفية التسجيل في هذه المنصة للتمتع بأهم الخدمات المُقدمة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة إيجار عبر الرابط المُخصص.

انقر على أيقونة التسجيل.

اختر نوع الهوية المستخدمة، سواء كانت هوية وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك.

أدخل رقم الهوية.

أدخل تاريخ الميلاد.

انقر على أيقونة البحث.

مميزات دفع الإيجار عبر منصة إيجار

تتميز خدمة دفع الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية بعدة مميزات، والذي منها: