خطوات التسجيل في منصة إحكام 1445

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رياض - احمد صلاح - تُعد منصة إحكام من أهم المنصات الإلكترونية التي طرحتها الدولة، فهي منصة تابعة لهيئة عقارات المملكة وتعمل على استقبال كافة طلبات التملك أو الأحياء بالنسبة للعقارات كما أنها تقدم عدد كبير من الخدمات الأخرى وذلك لتوفير الوقت والجهد بدلًا من التوجه إلى إحدى الإدارات والمصالح، ونظرًا لأهمية منصة إحكام بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين في التساؤل عن خطوات التسجيل في المنصة، لذلك يجدر بنا أن نوضح لكم الطريقة بالتفصيل في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منصة إحكام الإلكترونية

بعد أن وفرت الحكومة السعودية منصة إحكام وبدأ المواطنين في البحث عنها وعن خطوات التسجيل في المنصة، لذلك يجدر بنا أن نوضح لكم خطوات التسجيل بالتفصيل من خلال السطور الآتية:

يجب الدخول أولًا إلى منصة إحكام الإلكترونية.

الضغط على تقديم طلب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يجب الضغط على كلمة حفظ.

رفع كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة، ثم الضغط على إرسال، إذا كنت تقدم طلب جديد زيارة مكتب هندسي معتمد في المملكة.

ويجب متابعة المنصة باستمرار.

طريقة متابعة الطلب من خلال منصة إحكام

يمكنكم بعد التسجيل في منصة إحكام متابعة الطلب من خلال المنصة عن طريق إتباع بعض الخطوات التي سوف نعرضها عليكم بالتفصيل في السطور الآتية: