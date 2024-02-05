تكاليف استقدام العمالة المنزلية 1445

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رياض - احمد صلاح - لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في بعض الدول، وأعلاهم دولة الفلبين في التكلفة ضمن التغييرات التي أقرت بها الوزارة فيما يتعلق بخدمة الاستقدام للعمالة المنزلية من الدول الأخرى.

تكاليف استقدام العمالة المنزلية

حددت وزارة الموارد البشرية أن منصة ساند هي المنصة الأولى والأخيرة لعمل خطوة استقدام العمالة المنزلية، وعليه فقد حددت أيضًا تكاليف الاستقدام، وفيما يلي نعرض لكم عددًا من الدول وتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية منها:

تكلفة دولة الفلبين في استقدام العمالة المنزلية تبلغ 14,700 ريال سعودي.

تبلغ تكلفة استقدام العمالة دولة من بنجلاديش 11,750 ريال سعودي.

أما دولة سيريلانكا تبلغ تكلفة الاستقدام 13,800 ريال سعودي.

أما تكلفة الاستقدام من دولة بورندي تبلغ 7,5 ألف ريال سعودي.

تقدر قيمة خدمة الاستقدام من دولة تايلاند 10 آلاف ريال سعودي.

تتكلف خدمة الاستقدام من دولة كينيا 9 آلاف ريال سعودي.

تبلغ تكلفة الاستقدام من دولة أوغندا 8,300 ألف ريال سعودي.

دولة اثيوبيا يتم الاستقدام منها بتكلفة تبلغ 5,900 ألف ريال سعودي.

متى يحق لصاحب العمل استرداد قيمة التأمين

هناك بعض الحالات التي تستدعي أن يقوم صاحب العمل باسترداد قيمة التأمين، وهي كما يلي:

في حالة خروج العامل بشكل نهائي.

في حالة نقل الكفالة من كفيل لآخر.

بالإضافة إلى أنه في حالة إلغاء التعاقد يقوم صاحب العمل باسترداد قيمة التأمين.

طرق التواصل في منصة مساند

إذا أردت التواصل مع ممثلي خدمة العملاء القائمين على منصة مساند يمكنكم الاتصال والتواصل عبر الوسائل التالية: