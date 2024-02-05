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رياض - احمد صلاح - نتحدث اليوم عن طريقة التسجيل في ساند 1445، ويعد نظام ساند هو نظام تأمين ضد التعطل عن العمل يعني أي شخص يفصل من عمله في القطاع الخاص لأي سبب خارج عن إرادته يستطيع أن يسجل في برنامج الدعم الحكومي ساند وعند القبول فيه يحصل المستفيد على دعم مالي مدة سنة يساعده على أعباء المعيشة، كما أن نظام ساند يتميز بتوفير عدد من الدورات التدريبية لتساعد من تركوا وظائفهم على الدخول إلى سوق العمل من جديد، ولهذا أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة السعودية عن خطوات التسجيل في دعم ساند من خلال الحساب الرسمي لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما سنعرضه في سطور هذا المقال.

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية خطوات التسجيل في نظام ساند التي تتمثل فيما يلي:

أولا الذهاب إلى موقع النظام الرسمي ساند وتسجيل الدخول به عن طريقة كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم الضغط على أيقونة التعطل علن العمل من القائمة.

ثم الضغط على طلب ساند.

ثم كتابة رقم الحساب.

ومن ثم كتابة الكود المرسل للهاتف.

وبذلك يكون قد تم التسجيل في ساند، وما عليك إلا انتظار الرد.

شروط استحقاق الحصول على دعم ساند

تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم ساند والتي تتمثل في الآتي: