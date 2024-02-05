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رياض - احمد صلاح - خطوات تعديل الاسم في حساب المواطن من الأمور التي يجب معرفتها والإسراع في تنفيذها، وذلك حتى يتم الاستمرار في صرف قيم مبالغ الدعم الشهري للمواطنين المستحقين، فيجب على كل من يشغله الأمر ضرورة تعديل بياناته في حساب المواطن، وذلك عن طريق الحساب الشخصي من خلال الصفحة الإلكترونية ومراجعة كل الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك، وفيما يلي سنطلع قارئنا على كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

خطوات تعديل الاسم في حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تحسين المستوى المعيشي لفئة معينة في المجتمع السعودي، وهم الفئة التي تنطبق عليها شروط الدعم، وذلك أملًا في توفير حياة كريمة لهم ومن أجل ذلك يبحث الكثير عن خطوات تعديل الاسم في حساب المواطن وهذا ما سنتعرف عليه في ما يلي:

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بموقع حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعدها يتم الضغط على خيار التسجيل.

ومن ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، وبعدها يتم اختيار التحديث.

ومن ثم تحديد البيانات المراد تحديثها سواء كانت تلك البيانات الاسم أو الحساب البنكي أو بيانات التابعين، أو البيانات العامة، أو بيانات الدخل، بعد التحديد للبيانات المراد تعديلها يتم الضغط على خيار تحديث.

إرفاق المستندات التي يتم طلبها، التأكد من دقة وصحة المعلومات والبيانات.

ثم الضغط على خيار حفظ.

متى يتم تعديل البيانات داخل برنامج حساب المواطن