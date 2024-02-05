انت الأن تتابع خبر بالخطوات كيفية الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الاقامة 2024 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الاقامة إلكترونيا 2024 في السعودية لكافة الأفراد المقيمين داخل الدولة، وجاءت تلك الخدمة لتكون من بين خدمات أبشر الإلكترونية المتاحة من قبل الوزارة والتي تتوفر على البوابة بشكل رقمي ليكون الأمر سهلًا على الأفراد بدلا من اضطرارهم لزيارة المكاتب الحكومية المختلفة، نوضح فيما يلي كيفية الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الاقامة 2024.

عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية يمكنك بسهولة الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الاقامة 2024 في السعودية وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على أبشر أفراد.

ثم أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل، وأنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

انتقل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

وأنقر على خدمة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الاقامة”.

انتظر لتنتقل إلى نافذة البيانات المطلوبة، عليك بملء البيانات بدقة وعناية.

ثم أنقر على زر بحث.

شروط تجديد الاقامة

وقد قامت وزارة الداخلية بتحديد عدد من الشروط التي تلزم لتجديد الإقامة وتلك الشروط تتمثل في تسديد جميع الرسوم المستحقة للتمكن من استكمال كافة إجراءات التجديد، وأن يكون الفرد ممتلكًا لجواز سفر غير منتهي الصلاحية، وألا يكون على الفرد أية مخالفات مرورية، ويجب أن يكون التأمين الطبي ساري الصلاحية، وكون الفرد مسجلًا بنظام التأمينات الاجتماعية.

خطوات تجديد الاقامة عبر أبشر 1445