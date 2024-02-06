انت الأن تتابع خبر خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445 وشروط التسجيل وموعد صرف دعم فبراير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجد أن برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المالي الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقديم دعم مالي للأسرة الأولى بالرعاية من أصحاب الدخل الشهري القليل، ونجد أن هذا البرنامج عندما تم تصميمه لتقديم تلك المساعدات قد أخذ في عين الاعتبار عدة عوامل أبرزها الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد الموجودة فيها لتقديم الدعم المناسب لهم مما يعمل على تحقيق توازن الاجتماعي بين مختلف فئات الأسر، تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل القيام في تسجيل حساب المواطن وإليكم التفاصيل:

أولا يتم فيها الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.

ثانيا يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به ويتبع هذا بإدخال رقم الجوال وكلمة المرور والضغط على خيار حفظ.

ثالثا سوف يتم إرسال كلمة مرور مؤقتة على رقم الجوال الذي تم تسجيله يتم إدخالها ومن ثم يتم كتابة كلمة المرور الجديدة.

رابعا يقوم المواطن بقراءة كل الشروط والأحكام الموجودة على حساب المواطن ويوافق عليها، ويتبع هذا بتحميل المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل.

أخيرا بعد الانتهاء من كل الخطوات الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط تسجيل حساب المواطن

لقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:

أولا لابد وأن يكون هذا المتقدم سعوديا حاملا للجنسية ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ثانيا لابد وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

ثالثا لابد وأن يمتلك هذا المتقدم بطاقة التنقل.

رابعا لابد وأن لا يمتلك هذا المتقدم أي ممتلكات قد تكون مسجلة باسمه وذات قيمة مرتفعة، وأن يكون من الأشخاص محدود الدخل.

موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير