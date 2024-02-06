انت الأن تتابع خبر رابط التسجيل في دعم ريف 1445هـ والشروط اللازمة للحصول على الدعم والفئات المستهدفة طالع التفاصي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية تحرص على تقديم الدعم المالي لصغار المزارعين الموجودين داخل المملكة وهذا في صورة دعم يعرف باسم دعم ريف، ونجد أن هذا الدعم يعتبر إحدى الطرق المتبعة لتطوير وتنمية المجال الزراعي في مختلف أنحاء، وجدير بالذكر أن هذا الدعم يتم صرفه بشكل شهري لجميع المزارعين بما يساعدهم في تطوير الإنتاج الزراعي الخاص بهم ورفع كفاءته، وكذلك لتوفير طرق مختلفة من أجل التسويق للإنتاج الزراعي المتنوع الخاص بهم وفي هذا الموضوع نذكر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف والشروط اللازمة تابعونا للتفاصيل.

يمكن لجميع المزارعين والعاملين في مجال الزراعة القيام بالتسجيل في دعم ريف من خلال اتباع تلك الخطوات:

أولا يتم الدخول على المنصة الخاصة بدعم ريف عبر الرابط الرسمي الخاص بهم من هنا .

ثانيا يقوم المزارع بكتابه كافة البيانات الخاصة به على أن يكون هذا بشكل صحيح وفي الحقول المخصصة لذلك.

ثالثا لابد وأن يقوم المزارع بإرفاق كل المستندات المطلوبة منه برفعها على الموقع ومن ثم يقوم بتحديد موقع المزرعة الخاصة به.

رابعا يتم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى يستثنى للمزارعين القيام في تقديم طلب لأخذ دعم ريف واليكم الشروط:

أولا لابد وأن يزيد عمر المواطن المتقدم لطلب الدعم عن 20.

ثانيا لابد وأن يكون هذا المواطن حاملا للجنسية السعودية.

ثالثا لابد وأن يكون هذا المواطن يعمل في المجال الزراعي ومهتم بأحد القطاعات في هذا المجال.

رابعا لابد وأن يكون هذا المواطن مقيما في المنطقة الإدارية المتضمنة للدعم.

خامسا لابد وأن لا يتجاوز الدخل الشهري لهذا المواطن 6000 ريال سعودي.

أخيرا لابد وأن يكون هذا المواطن من العاملين في القطاع العام أو الخاص بالإضافة إلى ضرورة امتلاك حساب بنكي مفعل باسمه.

الفئات المستحقة لبرنامج الدعم ريف

وأما بالنسبة للفئات المستحقة لدعم ريف والذين قد تم تحديدهم مسبقا من قبل إدارة برنامج ريف إليكم التفاصيل كالتالي:

أولا جميع الأشخاص التي تعمل في مجال تربية الحيوانات من الأبقار والماعز والأرانب والدواجن وغيرها.

ثانيا المزارعين في الأزهار والورود.

ثالثا كل الأسر المنتجة التي تعمل في مجال تربية النحل.

رابعا المزارعين العاملين في زراعة المحاصيل البعلية مثل القمح.

خامسا الأشخاص التي تعمل في مجال الثروة السمكية.

رابط التسجيل في دعم ريف 1445هـ والشروط اللازمة للحصول على الدعم والفئات المستهدفة طالع التفاصي