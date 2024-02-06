التسجيل في دعم ريف reef.gov.sa للاستفادة من البرنامج 1445 موعد إيداع الدعم بعد قبول الطلب

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رياض - احمد صلاح - برنامج دعم الريف وهو يعد من ضمن أشهر وأفضل البرامج التي تقدم جميع الإجراءات اللازم توافرها التسجيل الريفي هو يتم تقديمه العدد كبيرا من الأسر التي تعتبر أكثر استفادة من الحصول على هذا الدعم بل إنه دعم مادي مقدم لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية أو للتنمية الاقتصادية والمحلية بشكل أفضل كما أن التسجيل في دعم الريف بسيط جدا وسهل ويتطلب أيضا أن تكون مدة تقديم الطلب ثلاثة أشهر.

التسجيل في دعم ريف

أصبح بإمكان الجميع ان يقومون بالاستفادة القصوى من احدى برنامج الدعم الريفي والحصول على كم من مزايا مختلفة لجميع متابعي هذا الدعم والحاصلين عليه من الأسرة التي تعتبر أكثر احتياجا والتي تحتاج للحصول على هذا الدعم لذلك عمله التسجيل للجميع تتم وفقا للاتي

اولا يجب أن نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسميه الالكترونية للتسجيل في برنامج ريف

ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

نبدأ بكتابة جميع المعلومات والبيانات الشخصية مثل الاسم وكتابة رقم الهوية الوطنية.

اضغط الآن على تاريخ الميلاد.

ثم قم بالضغط على الحالة الاجتماعية.

قم بالضغط على كتابة رقم هاتفك اضغط على المستوى التعليمي التي حصلت عليه او المؤهل التعليمي.

قم بكتابة المصدر الأساسي للدخل الشهري.

ارفع صورة البطاقة الهوية الوطنية ثم اضغط على كتابة النشاط الزراعي.

قم بالنقر على التسجيل.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث سوف يظهر أمامك الآن التوقيت والموعد الرسمي للدعم الريف.

موعد إيداع دعم ريف بعد قبول الطلب ؟