انت الأن تتابع خبر هل سيتأخر نزول الدفعة 75 من حساب المواطن لشهر فبراير وما هي طريقة تقديم اعتراض على البرنامج؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة الموعد الخاص بصرف حساب المواطن أحد أبرز وأهم البرامج التي تدعم المواطن السعودي غير القادر على توفير دخل ثابت لأفراد الأسرة أو الذي يمتلك دخل لا يكفي لتلبية جميع الاحتياجات، ولذلك يتم منحه دخل ثابت كل شهر وذلك بناء على شروط معينة، يكون كافة المستفيدين قد استوفوها بالكامل وفيما يلي نتعرف على أبرز المعلومات التي انتشرت مؤخرا بكافة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأخير صرف دفعة حساب المواطن عن شهر فبراير الجاري 75 المستحقة خلال تلك الأيام المقبلة وفيما يلي المزيد حول موعد الصرف المقبل.

موعد صرف حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بالإشراف الكامل على برنامج حساب مواطن، أن تأخير صرف تلك الدفعة المستحقة القادمة سيكون 24 ساعة فقط أي يوم واحد، وسيتم ترحيل الصرف لثاني يوم من دفعة فبراير ولذلك يكون الصرف يوم الأحد 11 من فبراير 2024 م، ويجب أن تعرف بأن القيمة المالية لهذا الشهر، سيكون معها الدعم الإضافي المستحق لكل فرد، حيث أنه جاء قرار ملكي باستمرار نزول الدعم الإضافي الملكي حتى أخر العام، وفتح باب التسجيل لك من يريد أن يحصل على راتب شهري، ولكن لابد وأن تكون مستوفي لكامل الشروط المطلوبة، حتى تحصل على الدعم في أسرع وقت.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يكون مقدم طلب الدعم سعودي الأصل.

الإقامة في داخل المملكة السعودية.

امتلاك بطاقة تنقل.

لا يكون الدخل الخاص بالمواطن أكثر من قيمة الحد الذي يمنع من الحصول على راتب حساب المواطن.

امتلاك الحساب البنكي الجاري من بين الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر كي يتسلم الموطن الراتب من خلاله كل شهر.

لا يكون هناك أي عقارات ممتلكة تكون بسعر مرتفع.

لا يكون ممتلك لسجل تجاري.

العمر لكل من يرغب في الاستفادة من برنامج حساب مواطن لا يزيد عن 18 سنة.

خطوات تقديم اعتراض حساب مواطن

في بعض الأحيان يرفض حساب المواطن صرف الدعم للفرد المسجل بالبرنامج، ولذلك يتجه الفرد عند رؤية أنه تم رفض نزول الدعم له لتقديم طلب اعتراض على البرنامج، ولكن يجب أن يكون عارف جميع الشروط ومستوفيها، ويقدم كافة المتطلبات والأوراق حتى يحصل على الدعم الشهري، وإليك طريقة تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن، وهي كالتالي: