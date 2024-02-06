انت الأن تتابع خبر الهيئة العامة للأوقاف تخصص 9 ملايين ريال كمكافآت لكشف الأوقاف المجهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مبادرة غير مسبوقة تعكس جدية الجهود المبذولة لحماية الأوقاف واستدامتها، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تخصيص مكافآت مالية تزيد عن 9 ملايين ريال للأفراد الذين يسهمون في الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة أو التي طالها النسيان، هذه الخطوة تأتي تأكيداً على الالتزام بتعزيز نظام الأوقاف وضمان استفادة المجتمع منها، وفقا للمعايير الصارمة التي وضعتها الهيئة ضمن قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، والتي تم إصدارها في وقت سابق.

حماية الأوقاف وتعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عنها

الهيئة العامة للأوقاف تؤكد على نجاحها في حماية أصول الأوقاف المبلغ عنها، حيث تمكنت من تأمين أوقاف بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال، شاملة الأصول والنقود، وذلك عقب عملية تحقق دقيقة من البلاغات وإجراءات الإثبات اللازمة.

دعوة للمشاركة الفاعلة في قبول الإبلاغ

الهدف من خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة يكمن في إعادة إحيائها وضمان تحقيق شروط الواقفين بشكل كامل. في هذا الإطار، أدخلت الهيئة عدة تشريعات تكفل حماية حقوق المبلغين، مما يساهم في تحفيز المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في هذه العملية، لتسهيل عملية الإبلاغ، خصصت الهيئة قنواتها الإلكترونية المعتمدة، مؤكدة على دورها الريادي في حماية الأوقاف وضمان استدامتها لخدمة المجتمع.

تحفيز المواطنين بمكافآت مالية للمبلغين عن الأوقاف المجهولة

في خطوة تعزز من دور المواطنين في حماية الأوقاف، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تقديم مكافآت مالية للأفراد الذين يسهمون بفعالية في الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، المكافأة المحددة للمبلغين تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للوقف المبلغ عنه، بحد أقصى يصل إلى مليون ريال، كما ورد في تقارير “الوطن”.

الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها لقبول البلاغات