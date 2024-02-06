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رياض - احمد صلاح - تعرف على الفئات المستحقة لحساب المواطن في المملكة العربية العربية 1445هـ

تعد معرفة الفئات المستحقة لحساب المواطن من الأمور المهمة، والتي تثير اهتمام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد قامت الحكومة السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإطلاق برنامج حساب المواطن، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز وأهم البرامج في المملكة، وفي هذا المقال عبر موقعنا بوابة الصبح سوف نوضح الفئات المستفيدة من هذا الدعم، وكيفية التسجيل به فتابعونا.

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم ومساعدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين السعوديين، وقد حددت الوزارة الفئات المستهدفة لهذا الدعم، وهم:

المرأة المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

المواطن السعودي الأعزب.

المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من الأسر السعودية

الأشخاص المستقلين الذين لديهم سكن مستقل بعيدًا عن الأسرة.

الأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن في حضانتهن.

الأشخاص المستفيدين من الخدمات التي يوفرها البرنامج.

الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 1445

التسجيل في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية يتم عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط بوابة حساب المواطن على الإنترنت.

قم بإدخال بياناتك المطلوبة، وهي رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال وتاريخ الميلاد.

ستتلقى رسالة على هاتفك الجوال تحتوي على كود مؤقت.

أدخل الكود المؤقت في المكان المخصص لتأكيد هويتك.

قم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة أخرى قوية وصعبة التوقع.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، والتي تتضمن بيانات الحساب البنكي وعنوان السكن ومعلومات التابعين وبيانات العقار والبيانات العامة وبيانات الدخل.

أرفق كافة المستندات المطلوبة.

تحقق من صحة جميع البيانات واضغط على زر التسجيل.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستكون قد أكملت عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن، ويمكنك من ثم الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.