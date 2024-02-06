انت الأن تتابع خبر "سجل حالًا" رابط التسجيل في النقل المدرسي لعام 1446.. إليكم خطوات التقديم عبر منصة نور noor.moe.gov.sa والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لخدمات النقل المدرسي في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة التربية والتعليم، تُعتبر شركة “رافد” الشريك الرئيسي للوزارة في تحسين هذه الخدمات، وتوفير عملية التقديم للنقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ تتم عبر خطوات إلكترونية بسيطة، يتم فحص جميع الطلبات بعناية للتحقق من توافقها مع المعايير والأولويات المحددة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن عمليات تسجيل إلكترونية سهلة لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1446هـ، وفيما يلي التفاصيل:

يبدأ الأمر بتسجيل الدخول على منصة نظام نور التعليمي.

النقر على “طلبات التسجيل في الحافلات المدرسية” وتحديد العام الدراسي 1446هـ.

اختيار “طلاب النقل المدرسي” وتحديد المستفيد من الخدمة.

تحديد العنوان الوطني الصحيح للمستفيد.

تسجيل جميع بيانات الطالب المطلوبة، مع سداد دفعة التسجيل عبر وسيلة الدفع المُتاحة على منصة نور.

مراحل التقديم في خدمة النقل المدرسي

أفصحت شركة “رافد” لتحسين خدمات النقل عن تفاصيل عملية التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1446هـ، حيث تتضمن الخطوات التالية: