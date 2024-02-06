كيفية الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - تُعد وزارة الدفاع السعودية من أكبر وأهم المؤسسات الحكومية في المملكة، حيث تتولى مهمة الدفاع عن أمن وسيادة البلاد وتقدم الوزارة العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين سواء في الكليات العسكرية أو الوظائف المدنية، وإذا كنت ترغب في الالتحاق بوظيفة في وزارة الدفاع السعودية، فأنت بحاجة إلى تقديم طلب عبر بوابة التجنيد الموحد وبعد ذلك تقوم اللجنة المركزية لقبول الطلاب والطالبات بدراسة الطلبات واختيار المقبولين، وإذا كنت قد تقدمت بطلب للالتحاق بوظيفة في وزارة الدفاع السعودية، فأنت بالتأكيد تتساءل عن كيفية معرفة إذا تم قبولك أم لا وفي هذا المقال، سنوضح لك كيفية الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع

يمكنك الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع السعودية من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية.

اضغط على رابط “بوابة التجنيد الموحد”.

سجل الدخول إلى البوابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على أيقونة “نتائج القبول”.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

اضغط على زر “عرض”.

إذا تم قبولك في وزارة الدفاع السعودية، فستظهر لك رسالة تفيد بذلك ولكن إذا لم يتم قبولك فستظهر لك رسالة تفيد بذلك أيضًا.

تعلن وزارة الدفاع السعودية نتائج قبول الطلاب والطالبات في الكليات العسكرية والوظائف المدنية من خلال موقعها الرسمي وعادة ما يتم الإعلان عن نتائج القبول بعد الانتهاء من جميع مراحل القبول بما في ذلك الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية، فإذا كنت قد تقدمت بطلب للالتحاق بوظيفة في وزارة الدفاع السعودية، فيمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في أي وقت من خلال الخطوات المذكورة أعلاه.

نصائح للقبول في وظائف الدفاع السعودية