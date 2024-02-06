خادم الحرمين الشريفين يهنئ حاكم نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق، صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا ومواطنة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

الدكتور/ سلطان بن سياف بن سعد الشهراني، العقيد / محمد بن ملفي بن محمد الحمادي، المقدم البحري المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان، يحيى بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالله، رئيس الرقباء متقاعد/ يوسف بن دغيم بن فارس الحربي، رئيس الرقباء / ماجد بن محمد بن ثاري الماجد، عبدالله بن حمد بن محمد آل حسين، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السويدان، محمد بن بندر بن محمد العسكر، عبدالله بن علي بن حسين القحطاني، راتب بن فواز بن مويهان الشمري، العريف / أحمد بن وندي بن متعب الحربي، الملازم أول فني / عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله الراجح، خلاد بن مبارك بن مفلح آل زعير، أيمن بن منصور بن حسين البسطي، إبراهيم بن عبدالعزيز بن عامر عبدالعال، محمد بن سعيد بن محمد القحطاني، يحيى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوشن، مها بنت سليمان بن عبدالله العكوز، البراء بن علي بن عبدالله الفريح، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحميدان، المقدم/ محمد بن إبراهيم بن حسن العمري، ياسر بن حسين بن علي الردادي، فهد بن راكان بن إبراهيم القحطاني، عماد بن سباق بن محمد السحلي، العريف / سالم بن عبدالله بن سالم العرجاني، عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالله بن فهيد، النقيب / معاذ بن تركي بن عبدالله الشليل، النقيب/ مصعب بن أحمد بن محمود البوق، باسل بن عبدالله بن سليمان الريس، فارس بن وازن بن مطر المطيري، مساعد بن محمد بن عبيد المهيزع، بندر بن عسير بن محمد الشهري، العريف / أحمد بن محمد بن روق المديفر، الرقيب أول / مصلح بن سالم بن أحمد الزهراني، نواف بن عبدالله بن نوح الشهري، بدر بن تركي بن مرزوق العضياني، محمد بن أحمد بن حسن البقشي، أمجد بن عبدالله بن سعد الفواز، المقدم / عائض بن سعيد بن محمد القحطاني، النقيب / محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن البريدي، بندر بن مقبول بن سعيد العمري، ظافر بن عبدالله بن مصلح العلياني، الرقيب أول / فيصل بن مقعد بن قعيد المسعودي، عمر بن مقبل بن سمران المطيري، فارس بن كديم بن فنخ العنزي، ابتهال بنت عبدالله بن صالح السدمي، أبرار بنت فايز بن علي الشهري، الرائد / مساعد بن علي بن محمد بن نحيت، نواف بن محمد بن مفلح الرمثي، سلطان بن إبراهيم بن عسان العنزي، عبدالعزيز بن إياد بن عيسى العومي، راكان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز السبيعي، الوكيل الرقيب / راكان بن عبيد بن محمد الهاجري، فهد بن صالح بن عبدالعزيز العجاجي، رامي بن معوض بن مسلم الجهني، رانيا بنت محمد بن أحمد المنصور، العريف / رائد بن عياد بن نوار العصيمي، الوكيل الرقيب/ رائد بن دباس بن ناجع المطيري، العقيد الفني / رائد بن محمد بن سعيد عقران، الرائد / مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الملحم، عبداللطيف بن عبدالله بن سالم الشهري، النقيب / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مطر المطيري.