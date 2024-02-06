نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الملاحة الجوية السعودية تطلق برنامج "آفاق" لتأهيل حديثي التخرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اليوم، برنامج "آفاق"، الذي ييستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية في التخصصات الهندسية، والمالية، والإدارية، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وتخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالفرص الوظيفية في الشركة بكفاءة واحترافية، حيث يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة التي تغطي جميع المجالات التي يحتاجها الموظف في مجال الملاحة الجوية.

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعمل بفعالية ضمن منظومة الطيران المدني في المملكة لرفع مستوى قطاع الطيران المدني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع ورؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية، عبر التوظيف المباشر أو برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وتوفير بيئة عمل مميزة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين أبناء وبنات الوطن فهم السواعد التي ستبني مستقبل المملكة في ظل الرؤية الطموحة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس وهاج بن حامد مطاوع، أن إطلاق برنامج "آفاق" يُعد أحد المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها، ويهدف إلى تزويد حديثي التخرج بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية في مجال الملاحة الجوية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأكد أن الشركة تمضي قدمًا في توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة التوطين في مهنة المراقبة الجوية 100% و97% في بقية وظائف الشركة، ويأتي برنامج "آفاق" امتدادًا لبرامج الشركة الهادفة إلى تأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن لشغل الوظائف المتنوعة في الشركة، حيث سبق تنفيذ عدة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في مختلف التخصصات وجرى من خلالها استقطاب وتوظيف 130 مواطنًا ومواطنة في عام 2023 يسهمون الآن بفعالية في المحافظة على سلامة أجواء الوطن.

ويمتد البرنامج إلى 12 شهرًا، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، ويشمل مجموعة من المزايا للمتقدمين المقبولين، منها: مكافآت مالية مجزية، وتأمين طبي، وتطوير مهني، ودورات متخصصة، وتأهيل على رأس العمل، وبرامج تدريبية مع أفضل الشركات العالمية، ويستمر التقديم على البرنامج حتى يوم 15 فبراير 2024 عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج "آفاق" من خلال الرابط التالي: https://fa-esti-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/850/?utm_medium=jobshare.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة، وتؤدي دورًا مهمًا وحيويًا في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.