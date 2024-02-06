انت الأن تتابع خبر شروط إضافة مولود جديد في حساب المواطن 2024 وخطوات التسجيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة إضافة مولود جديد إلى حساب المستخدم عبر برنامج حساب المواطن وذلك لزيادة قيمة الدعم المستحق للمستفيد، حيث أن الوزارة تسعى إلى تقديم المساعدات من خلال برامج الدعم المختلفة للمواطنين الذين ليس لديهم دخل شهري يغطي احتياجاتهم الشهرية، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة عن شروط إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن، بالإضافة إلى أن فئة كبيرة تبحث عن كيفية تسجيل المواليد في البرنامج والتي سوف يتم التعرف عليها بالتفصيل عبر الفقرات التالية.

شروط إضافة مولود جديد في حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط والضوابط حتى يتمكن مستفيدي البرنامج من إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بهذه الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يقوم المستفيد بتقديم سجل الأسرة الخاص به وذلك لأن هذا السجل يعتبر المستند الرسمي الذي يثبت علاقة المولود بالمستفيد.

كذلك يشترط أن يكون المستفيد من أبناء المملكة السعودية أصلاً ونشأة، حيث أن البرنامج لا يقدم الدعم إلا للأبناء المملكة.

توفير شهادة ميلاد للطفل على أن تكون هذه الشهادة صادرة من جهة تابعة للدولة.

تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بأسرة المولود.

كما يشترط أن يكون المولود متواجد بشكل دائم داخل حدود المملكة حتى يتم إضافته إلى حساب المواطن.

خطوات تسجيل المولود في حساب المواطن

يمكن إضافة المواليد في حساب المواطن وتحقيق الاستفادة من الدعم حيث تقوم الوزارة بصرف مبلغ بقيمة 300 ريال للمولود الجديد الذي تم إضافته إلى حساب المواطن، لذا يمكن تسجيل المواليد من خلال اتباع الخطوات التالية: