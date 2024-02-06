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الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية (6711) فردًا من منسوبي الأمن العام

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (6711) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - أيدها الله، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلًا المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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