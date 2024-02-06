نائب أمير عسير يلتقي مديري القطاعات الحكومية والعسكرية بالمنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم، مديري القطاعات الحكومية والعسكرية بالمنطقة، وتشرف الجميع بالسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل ضمن فرق العمل التنموي والتطويري والأمني بالمنطقة، وأن هذا اللقاء سيكون - بإذن الله - ضمن مجموعة من اللقاءات مع كل الجهات في المنطقة خطوة أولى للتواصل والعمل عن قرب.

وقال: "يجمعنا هنا الوفاء بالوعد، وتأكيد العزم على المضي في تنفيذ ما وجهتنا به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- خدمة للدين والملك والوطن وأهالي هذه المنطقة الغالية وزوارها".

وثمن نائب أمير منطقة عسير، الجهود المقدمة من قيادات العمل بالمنطقة، والدور الكبير الذي يقومون به بكل إخلاص وإتقان مع سمو أمير المنطقة رئيس هيئة تطويرها، مؤكدا حرصه على تحقيق ما تصبوا له القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد بن سطام بمكتبه، بحضور وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، فريق المشهد الحضري الذي تنفذه أمانة المنطقة، وتشرف عليه هيئة التطوير، حيث استعرض جانب من مشروعات المشهد الحضري وخطة معالجة التشوه البصري، كما اطلع على توجهات الأمانة حيال تطبيق موجهات الهوية العمرانية للمنطقة.

وفي الختام تسلم نائب أمير منطقة عسير، أدلة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.