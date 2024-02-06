نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يواصل جولاتة التفقدية بزيارة محافظة الموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، جولته التفقدية بزيارة محافظة المويه، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 37 مشروعًا، شملت (معالجة التشوه البصري شمال، سفلتة وأرصفة وإنارة، إعادة تأهيل الشوارع، الممشى الرياضي الجديد، إنشاء المركز الحضاري، استكمال مسالخ بقرى المويه، فتح شوارع جديدة، إنشاء وتسوير مقابر بلدية ظلم، التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات، إنشاء حدائق عامة).

وخلال زيارة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات الخرمة وتربة والمويه، استقبل عددًا من أهالي المحافظات واستمع لمطالبهم.

ومن المقرر أن يختتم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة جولاته التفقدية للمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة يوم غد بزيارة محافظة رنية.