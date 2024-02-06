نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف الإسلامي يستقبل زّواره في معرض الدفاع العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في جناحه المشارك بمعرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، عددًا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة مسؤولي القطاعات العسكرية والمدنية وجمعًا من الزّوار.

وتم خلال الزيارة إطلاعهم على أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله التي يقوم عليها في كل مامن شأنه محاربة الإرهاب والتطرف، كما اطلعوا من خلال التقنيات الرقمية على أهم مجالات عمل التحالف الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، وآخر الإصدارات والأبحاث التي يقوم عليها التحالف في ذات المجال.

مما يذكر أن مشاركة التحالف الإسلامي في معرض الدفاع العالمي، تأتي في إطار المشاركة الدولية والتي يتم من خلالها عرض ما يقدمه التحالف في مجالات محاربة الإرهاب وتبادل الخبرات إضافة إلى التعريف بالتحالف.