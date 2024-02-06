نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لدعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لدعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ من خلال توفير وتوسيع نطاقات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي للمتضررين في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية – عبر الاتصال المرئي - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي. وسيجري بموجب الاتفاقية معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود؛ لدعم صمود وعمل المرافق الصحية في القطاع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية؛ لعدد 40 منشأة طبية في القطاع، وتعزيز ورفد قدرات المرافق الصحية في القطاع؛ لتقديم الاستجابة الصحية الطارئة، والحد من الحالات الحرجة والوفيات الناتجة عن عدم الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، يستفيد منها 456.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.