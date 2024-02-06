نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تستعرض طائرة دون طيار للتنبؤ بالمخاطر البيئية بمعرض الدفاع العالمي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، طائرة دون طيار" الدرون" الاستطلاعية للمراقبة الجوية المرئية لدعم الاستدامة البيئية، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرات وحساسات يمكنها التنبؤ بالمخاطر البيئية كالتصحر والفيضانات والحرائق من خلال مستشعرات ذكية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.