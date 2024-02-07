انت الأن تتابع خبر بوابة التحقق من أسماء المقبولين في برنامج ريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج ريف يعد من أهم الخدمات التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عن طريق رابط بوابة ريف الإلكتروني برقم الهوية الوطنية، وقد جاءت هذه الخطوة من أجل التسهيل علي جميع الفئات المستفيدة في الدعم الريفي والعمل أيضًا علي توفير تسجيل الطلب إلكترونيًا للجميع، لتسهيل الخدمات علي جميع الأفراد العاملين في الأنشطة الزراعية والأسر المنتجة، ويمكن أن يتم الاستفسار عن أسماء المقبولين في ريف بعد ظهور نتائج الأهلية ومرور المدة الزمنية التي تصل إلى ما يقرب من 90 يوم من تاريخ التقديم، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج ريف.

أسماء المقبولين في برنامج ريف

عبر منصة ريف يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج ريف، حيث يتطلب من كل مستفيد الولوج لمنصة البرنامج للتعرف على حالة الأهلية والتعرف علي قيمة الدعم التي حصل عليها في الحصول علي موافقة على الطلب، وللتحقق يجب اتباع الآتي:

زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: منصة ريف.

الانتقال بعدها إلى خيار تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

اختيار حالة الأهلية من القائمة التي تظهر له.

النقر على تبويب التفاصيل من أجل معرفة المزيد عن القبول في برنامج الدعم الريفي، وإذا لم تقم الوزارة بقبول طلب الدعم، فيتوفر الاستعلام عن سبب عدم استحقاق دعم ريف ثم تقديم طلب الاعتراض على الأهلية.

ما موعد صرف دعم برنامج ريف بعد التقديم؟

بعد الانتهاء من تسجيل طلب استحقاق الدعم في ريف، تقوم لجنة المراجعات بفحص الطلب والعمل علي الرد خلال مدة تبدأ من 60 حتى 90 يوم عمل، وبعدها يستطيع المستفيد الاستعلام عن حالة الأهلية، وفي حالة القبول لصرف الدعم فإن صرف المبالغ المالية المستحقة سوف تكون في بداية كل شهر ميلادي، علي أن ينتهي الصرف في يوم 10 من كل شهر الميلادي.

ما موعد ظهور أهلية دعم ريف؟