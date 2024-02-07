انت الأن تتابع خبر "إجازة رسمية تعطل صدورها" ما هو موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 75 لشهر فبراير بعد تأجيلها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف يتم إيداع المخصصات المالية يوم الأحد الموافق 11فبراير، وسوف يبدأ الصرف من الساعة الثانية عشر ظهرا، وسبب تأخير الموعد هو وجود أجازه رسمية يوم السبت الموافق 10فبراير.

أوقات إيداع الدفعة النهائية

سوف يتم إيداع مستحقات حساب المواطن يوم ١٠ من كل شهر، وإذا كان الموعد في إحدى الإجازات الرسمية، فسوف يتم تأجيله لليوم الذي يليه، غير ذلك فإن الموعد ثابت.

أسباب إرسال الاعتراض على عدم إيداع مستحقات حساب المواطن

يوجد سببين لعدم الإيداع:

بسبب تجميد الحساب الخاص مما يعول تحويل الأموال.

إيجاد مستندات تبين أن مصادر الدخول الشهرية ذادت عن المستحقات المالية.

قبول اعتراض حساب المواطن

أكدت إحدى البرامج أنه تم قبول الاعتراض، وإن تمت الموافقة على الاعتراض بعد ١٠يناير، سوف يتم دراسة الأهلية.

المستفيدون من حساب المواطن

هناك عدة فئات مستفيدة من هذا الحساب وهم:

السيدات الأرامل والمطلقات

زوجات السعوديين

الأفراد غير المتزوجة

العائلة السعودية

الأفراد الحاصلة على بطاقة التنقل

الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

يتيح هذا البرنامج للمسجلين الجدد الذين تم رفض رغباتهم إلى الاعتراض عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي، والذهاب إلى أيقونة دراسة الأهلية، ثم تفسير أسباب عدم الأهلية، ثم بعد ذلك الضغط على تقديم طلب الاعتراض، وتعبئته بالبيانات المطلوبة، ثم تسليم هذا الطلب.

الاستعلام عن الإيداع عن طريق رقم الهوية

نستطيع الاستعلام عن الإيداع من خلال حساب المواطن، ثم كتابة الاسم ورقم الهوية، وأخيرا الضغط على نتائج دورة ٧٥.

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