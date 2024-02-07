انت الأن تتابع خبر خطوة ب خطوة الموارد البشرية توضح آلية استخدام حاسبة حساب المواطن مع الدعم الإضافي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة الموارد البشرية تفاصيل حاسبة حساب المواطن مع الدعم الإضافي وذلك قبل موعد الصرف الأساسي حتى يتمكن جميع المستفيدين من معرفة القيمة المستحقة الإيداع في موعد الصرف وفقا لقرار تمديد الدعم الاضافي الصادر عن ولي العهد السعودي مع بداية العام الحالي.

حاسبة حساب المواطن مع الدعم الإضافي

وضحت وزارة الموارد البشرية خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن والافصاح عن الدخل بطريقة صحيحة حتى تتمكن الحاسبة من تقديم قيمة دقيقة للمستحقات المالية المقرر إيداعها في موعد الصرف الموحد، ويتم استخدام الحاسبة من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة حاسبة حساب المواطن.

ادخال رقم الهوية الوطنية الشخصية.

توضيح قيمة الدخل الشهري الأساسي لرب الأسرة.

توضيح قيمة الدخل الخاص بالتابعين.

تحديد قيمة الدخل الاضافي من خلال النقر على تبويب غير ذلك.

ادخال عدد التابعين ثم تصنيفهم على حسب العمر.

النقر على زر احسب.

الانتظار لدقائق معدودة.

تقدم الحاسبة قيمة الدعم التقديرية بالريال السعودي مع مراعاة تطبيق قرار الدعم الاضافي.

الدعم الاضافي حساب المواطن

تخشى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية التأثير السلبي للتوسعات الاقتصادية على أبناء المملكة، لذا قامت بطرح عدد من برامج الدعم الشهري على رأسهم حساب المواطن لإمداد الأسر المستفيدة بدخل شهري ثابت، ومع زيادة أسعار السلع والخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة استدعى الأمر تطبيق قرار الدعم الاضافي لزيادة قيمة تلك الرواتب الشهرية، ليصبح الصرف متفق مع القيم التالية: