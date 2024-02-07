سلم رواتب حساب المواطن الجديد بعد الزيادة الملكية الأخيرة

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رياض - احمد صلاح - سلم رواتب حساب المواطن الجديد، والذي يعتبر احد اهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، خصوصا مع اقتراب موعد ايداع حساب المواطن الجديد، وكان جدول رواتب حساب المواطن الجديد جاء بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة قيمة الدعم وإعلان سلم الرواتب الجديد لحساب المواطن لكافة المستفيدين، وبسبب هذا يبحث الكثيرين عن هذا الموضوع والتعرف على الزيادة التي اقرها خادم الحرمين الشريفين، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على قيمة حساب المواطن الجديد للأسر والأشخاص.

سلم رواتب حساب المواطن الجديد

يختلف سلم رواتب حساب المواطن الجديد الخاصة بالدعم المقدم من البرنامج من شخص لاخر، وهى غير ثابته ومن الممكن ان يصل الحد الأدنى من الدعم إلى ثلاثمائة ريال سعودي للفرد، وهناك ظروف اخرى عديدة تؤثر بزيادة هذا الراتب، منها الدخل الخاص بالأسرة والحالة الصحية لكل فرد والغمر وعدد المعالين، وفى السطور التالية سنتعرف على سلم الرواتب حساب المواطن.

يحصل الأب أو الفرد المستقل على راتب وقدره ٧٢٠ ريال.

يحصل الفرد الذي لم يتخطى عمره ال ١٨ سنة على راتب وقدره ٢١٥ ريال.

يحصل الفرد المعتمد ممن يزيد عمره عن ١٨ سنة على راتب وقدره ٣٦٠ ريال.

حاسبة حساب المواطن الجديد 1445