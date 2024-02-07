انت الأن تتابع خبر وزارة الحج والعمرة تعلن أسعار باقة الحج لهذا العام 2024 ورابط التسجيل الحجاج بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك معلومات حول أسعار رحلات الحج لحجاج الداخل وهناك انخفاض في أسعار بعض الباقات وخلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى سيتمكن المعتمرون من معرفة مواعيد فتح التسجيل وأيضا معرفة تفاصيل الحملات المعتمدة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استعدادها لإطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ومن المرجح أن يبدأ التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم 1445.

خطوات تسجيل الحجاج من داخل المملكة

لتسجيل الحجاج من داخل المملكة بخطوات بسيطة وسهلة يمكنك اتباع الآتي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

ثم قم بالضغط على حجز جديد.

وعليك أن تقوم بقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط على أوافق.

من هنا قم باختيار نقاط باقة الحج المناسبة وإمكانية إضافة مرافق أو محرم.

إلى جانب ذلك عليك أن تقوم بكتابة معلومات الحساب البنكي واختيار طريقة الدفع المناسبة سواء الدفع الجزئي أو الكامل.في النهاية سيتلقى المستخدم رسالة نصية تفيد بإتمام الحجز بنجاح مع المعلومات المتعلقة بالحجز.

تعرف على شروط التسجيل للحج في المملكة

يجب على المتقدمين للحج استيفاء الشروط التالية حيث حددت وزارة الحج والعمرة شروط التسجيل في الحج وهى كالتالي:

أولا يمنع الحجاج الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من الحج.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا الحج هو المرة الأولى لمقدم الطلب.

ومن الضروري أن تكون الحالة الصحية للمتقدم جيدة وخالية من أي أمراض ويجب تقديم فحص طبي يثبت صحة المتقدم.

من أهم المتطلبات أن يكون الحاج حاجاً لأول مرة.

أسعار باقات الحج 1445

بذلت وزارة الحج والعمرة لديها جهود الرائعة من أجل توفير التكاليف على الحجاج، حيث عدلت سعر باقة الحج الأولى والثانية وتم تخفيض السعر بمقدار 653 ريالاً عن سعرها الأساسي.