انت الأن تتابع خبر من مكانك وبضغطة زر .. تبي تسدد ديونك وتكبر مشروعك .. تمويل 200,000 ريال ميسر بدون ضمانات من شركة التيسير وقسط حتي 60 شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -شركة التيسير هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي تحظى بشعبية كبيرة في محركات البحث مؤخراً حيث أن العديد من المواطنين والمقيمين يرغبون في الحصول على تمويل يصل إلى 200,000 ريال سعودي من هذه الشركة لأنها توفر شروطاً ميسرة ولا تتطلب كفيلاً، كما أن هذه الشركة تقدم خدمة التمويل السريع بإيداع المبلغ في حساب العميل خلال 24 ساعة فقط بعد تقديم الطلب وتشمل خدماتها جميع الاحتياجات التمويلية للعملاء دون استثناء.

طريقة الحصول على تمويل التيسير

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي سريع وسهل يصل إلى 200,000 ريال سعودي، فإن شركة التيسير توفر لك هذه الخدمة، كل ما عليك فعله هو:

زيارة الموقع الرسمي لتيسير.

الضغط على زر قدم طلبك الآن.

سيتم نقلك إلى صفحة التقديم حيث تبدأ بالتحقق من هويتك.

ملء البيانات اللازمة للحصول على التمويل في الخطوات التالية.

إرسال الطلب والانتظار للتأكد من صحة البيانات.

سيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالاتصال بك لإبلاغك بقبول الطلب أو رفضه.

مميزات التمويل الشخصي من التيسير

من يستفيد من التمويل الشخصي من تيسير يحظى بالعديد من الفوائد، منها:

مدة سداد تمتد من 12 إلى 60 شهر.

مبلغ التمويل يصل حتى 200,000 ريال سعودي.

سرعة الإيداع في حسابك خلال 24 ساعة.

نسبة الربح مغرية وثابتة طوال فترة التمويل.

عدم الحاجة إلى كفيل للتمويل.

عدم الحاجة إلى تحويل راتبك إلى بنك محدد.

الالتزام بالشريعة الإسلامية.

الحصول على الموافقة على التمويل في دقائق.

عدم الحاجة إلى ضمانات للتمويل.

شروط الحصول على قرض شخصي من شركة التيسير

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي من شركة التيسير، فيجب عليك تلبية بعض الشروط وهي على النحو التالي: