انت الأن تتابع خبر بقسط شهرى يناسب دخلك وبدون كفيل تمويل شخصي فورى من الشركة السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بقسط شهرى يناسب دخلك الآن يمكنك الإستفادة من برنامج للتمويل الشخصي الميسر الذي تقدمه الشركة السعودية للتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية، هذا البرنامج التمويلي توفر الشركة من خلاله مبالغ تمويلية بقيمة كبيرة والتى يمكن الحصول عليها عن طريق إجراءات سريعة وسهلة تناسب جميع العملاء المتقدمين بالطلب، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت شروط سهلة وميسرة من أجل الإستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

برنامج التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل متوفر بالعديد من المزايا والتى تخدم كل ما يتطلع إليه العميل المتقدم بالطلب وسوف نوضح في هذا المقال أهم تلك المميزات.

برنامج تمويلي ميسر وإسلامى لا يتعارض مع أحكام وضوابط الشريعة.

العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل في المملكة.

الحد الأقصى للمبالغ التمويلية التى توفرها الشركة من خلال هذا البرنامج التمويلي هو 500 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة السعودية للتمويل أيضاً من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ تمويلية بقيمة 100 ألف ريال سعودي بدون شرط وجود كفيل ضامن.

التسوية المبكرة لمبلغ التمويل الشخصي أحد أهم الأنظمة المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل لجميع العملاء المتقدمين بالطلب في المملكة العربية السعودية.

مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

أيضاً صممت الشركة السعودية للتمويل هذا البرنامج التمويلي بهامش ربح منافس يناسب جميع العملاء

القسط الشهري القرض الشخصي بقيمة 100 ألف ريال سعودي من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل قيمته إلي 2563 ريال سعودي.

يمكن أن يحصل العميل المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية من الشركة السعودية للتمويل علي طلب الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

أيضاً تعمل الشركة علي سرعة إتمام جميع الإجراءات الخاصة ببرنامج التمويل الشخصي لديها وذلك من أجل تيسير عملية التمويل علي العميل المتقدم بالطلب وسرعة الحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها.

كيفية التقديم على الطلب وأهم المستندات المطلوبة

التقديم على طلب للإستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل ضامن وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن يتم إلكترونى وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتوفر علي الموقع الرسمي للشركة علي الإنترنت، ويتم التقديم على الطلب أيضاً عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع الشركة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، عند التقدم بالطلب يجب أن يقوم العميل المتقدم بالطلب بتوفير خطاب تعريف براتبه الشهرى والذي يجب أن يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل، أيضاً لإتمام جميع الإجراءات الخاصة ببرنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يجب أن يقوم العميل المتقدم بالطلب بتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر كواحد من أهل الأوراق والمستندات المطلوبة.

الشروط العامة لتمويل الشركة السعودية للأفراد