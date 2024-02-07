خطوات استعلام حساب المواطن نفاذ برقم الهوية للمستفيدين

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رياض - احمد صلاح - يُتيح برنامج حساب المواطن خدمة إلكترونية مميزة عبر منصة نفاذ الموحد، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة استحقاقهم للمساعدات المالية بكل سهولة باستخدام رقم الهوية الوطنية. تتيح هذه الخدمة للمستفيدين الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بحساباتهم، مثل مبلغ الدعم الشهري وتاريخ صرف الدفعة القادمة وتعتبر خدمة الاستعلام من خلال نفاذ متاحة للجميع، ويتم تحديثها بشكل إلكتروني دوري، مما يضمن حصول المستفيدين على أحدث المعلومات المتعلقة بدعم حساب المواطن وبفضل هذه الخدمة المميزة، أصبح بإمكان المواطنين معرفة مدى استحقاقهم للمساعدات المالية بسهولة ودون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.

كيفية استعلام حساب المواطن نفاذ

ينتظر مستفيدو برنامج حساب المواطن بفارغ الصبر موعد إيداع الدعم الشهري، حرصاً على تلبية احتياجاتهم المالية. وفر البرنامج خطوات سهلة عبر منصة “نفاذ” للاستعلام عن موعد نزول الدعم، تماشياً مع أهدافه في مساعدة الأسر المحتاجة. يتم صرف الدعم بشكل منتظم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، بينما يُمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلبهم إلكترونياً عبر خطوات بسيطة على المنصة.

أولاً: الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

ثانياً: تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثالثاً: النقر على أيقونة الحساب الشخصي، ثم اختيار “استعلام”.

رابعاً: إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له والتأكد من صحة إدخاله.

خامساً: النقر على “استعلام” لعرض كافة المعلومات الخاصة بحسابك، بما في ذلك حالة الأهلية، ومبلغ الدعم الشهري، وتاريخ صرف الدفعة القادمة.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية