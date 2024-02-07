انت الأن تتابع خبر طقس المملكة الأربعاء 7 فبراير أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.. إليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم 7 فبراير 2024، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقي ومن المحتمل أن يتشكل الضباب في بعض المناطق الجبلية من تلك المناطق وكذلك في أجزاء من الجوف والمناطق الحدودية الشمالية.

أمطار رعدية ورياح نشطة

يعتبر فهم طقس الأمطار والرياح الرعدية مهمًا للتحضير للظروف الجوية القاسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تستخدم محطات الرصد الجوي وتقنيات الرصد الحديثة للتنبؤ بحدوث هذه الظواهر الجوية وتقديم الإنذارات المبكرة للمجتمعات المتأثرة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى مع تشكل السحب الرعدية في الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن متر إلى متر ونصف، ويصل ارتفاعه إلى مترين، في المناطق الشمالية والوسطى على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

سيكون الموج متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي