انت الأن تتابع خبر تنبيه جديد من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبيه جديد من الموارد البشرية أشار فيه إلى أنه تم إسناد جميع التابعين المؤهلين المقيمين بنفس المنزل شرط للحصول على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي، وأوضحت الوزارة من خلال حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لها عبر منصة إكس، عدد من التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر، في الوقت الذي تواصل فيه استقبال طلبات التسجيل الجديدة للمواطنين المستوفين للشروط.

توضيح من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب على مقدم الطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إسناد جميع التابعين الذين يقيمون معه في نفس المنزل، وذلك خلال التسجيل أو بواسطة تحديث البيانات الأساسية، مع ضرورة تأكيد التبعية للذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، لضمان دراسة أهليتهم، وإليكم نص التغريدة المنشورة مؤخرًا.

يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم، حيث أن من أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عد التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية pic.twitter.com/rwspI4WqTb

وأضافت الوزارة عبر صفحتها، أنه يجب إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم، مشددة على أن أحد أهم وأبرز أسباب عدم الأهلية للمستفيدين، هو عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أما عن الخطوات الخاصة بالتسجيل وإسناد التابعين، تتطلب اتباع الخطوات التالية: