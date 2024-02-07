براواتب مجزية المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يفتح باب التقديم على دبلوم شركة سار

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رياض - احمد صلاح - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك بالعمل في عدة تخصصات حملة الثانوية العامة فما فوق برواتب مجزية، للعمل في الخطوط السعودية الحديدة سار في المجالات التالية: (قيادة القطارات – صيانة العربات والقطارات – صيان البنية التحتية – الاتصالات والإرشادات والتحكم) على أن يستوفي المتقدم كافة الشروط المحددة للقبول مثلما موضح أدناه.

شروط التسجيل في المعهد السعودي التقني

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز الـ23 عاماً.

يشترط حصوله على شهادة الثاونوية العامة بحيث لا تقل النسبة عن 80%.

التقديم لخريجي الثانوية العامة / علمي.

لابد أن يكون لائقاً طبياً.

لابد أن يكون حاصلاً على اختبار قياس القدرات العامة من المركز الوطني للقياس بنسبة لا تقل عن 70%.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم

في حالة إن تم استدعائك بعد القبول لابد أن تحضر هذه المستندات لاستكمال التقديم:-

أصل وصورة من بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول.

أصل وصورة من شهادة المؤهل الدراسي الثانوية العامة (التخصص العلمي).

نسخة من اختبار قياس القدرات العامة موضح درجة الاختبار.

يرجى العلم أنه في حال عدم وجود أحد تلك المستندات المطلوبة يتم إلغاء التقديم، أما للمقبولين يتم إشعارك برسالة الفوز من خلال البريد الإلكتروني وإبلاغك بموعد اختبار القبول.

طريقة التقديم في الخطوط الحديدية

رابط التسجيل مثلما موضح بالصورة أسفل وتفاصيل ومدة التدريب :-

رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية