خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من رئيس جمهورية جامبيا الرئيس آداما بارو، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.