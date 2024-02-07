ما خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة عبر تطبيق توكلنا 2024

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رياض - احمد صلاح - نوهت إدارة المرور العامة التابعة للمملكة العربية السعودية إلى أنه يمكن الاستعلام عن تأمين مركبة من خلال العديد من الطرق المختلفة، حيث تمثل هذه الخدمة أهمية بالغة لدى سائقي السيارات ومن ضمن طرق الاستعلام عن تأمين مركبة طريقة الاستعلام عبر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية بغرض توفير الكثير من الخدمات على المواطنين، كما يمكن الاستعلام من خلال تطبيق توكلنا الذي يتم تنزيله عبر الهاتف الخاص بالمستخدم، ومن ضمن الطرق أيضاً الاستعلام من خلال إدراج رقم الهوية، و سوف نقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة عبر منصة أبشر وتطبيق توكلنا.

خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة عبر منصة أبشر

تحرص المملكة على تعزيز حركة التقدم التكنولوجي وتحقيق رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030 من خلال التحول الرقمي وإنجاز كافة الخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على المواطن، كما هو الحال في خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة والتي يمكن تنفيذها من خلال السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الرقمية ليتم ذلك عبر إدراج الاسم وكلمة المرور ثم النقر على بوابة تسجيل دخول.

ومن ثم يتم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

على المستخدم في الخطوة التالية التوجه إلى قسم الاستعلامات.

ثم النقر على تبويب صلاحية التأمين على المركبات.

يتم تدوين المعلومات اللازمة بشكل صحيح ثم النقر على خيار استعلام.

سوف يظهر للمستخدم كافة التفاصيل التي تتعلق بالمركبة.

خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة من خلال تطبيق توكلنا

ومن أسهل طرق الاستعلام عن تأمين مركبة هي طريقة الاستعلام من خلال تطبيق توكلنا والذي يتم إلكترونياً من خلال تنزيل التطبيق واتباع الخطوات التالية: