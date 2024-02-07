نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تشارك في جلسة "تسليط الضوء على دور المرأة في الدفاع" في معرض الدفاع العالمي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت وزارة الداخلية، اليوم، في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تمكين المرأة ودورها التنموي في اتخاذ القرارات، ومشاركتها في مهام الوزارة المتعددة لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت مديرة إدارة الأمن السيبراني بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تغريد بنت سليمان العبداللطيف في جلسة حوارية بعنوان "تسليط الضوء على دور المرأة في الدفاع"، ما تحظى به المرأة في الوزارة من تمكين في القيادة واتخاذ القرارات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركتها في الجانب الأمني.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.