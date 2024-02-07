خطوات الاستعلام عن التأشيرة عبر منصة التأشيرات وما شروط إصدار تأشيرة السعودية

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رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن تأشيرة الزيارة السعودية أمر مهم جداً خاصة وأن الكثيرين يسعون للحصول على تأشيرة سعودية تأشيرة لأداء العمرة أو زيارة المملكة في الفترة القادمة، حيث يبحث العديد من الأفراد عن طريقة الاستعلام عن إصدار التأشيرة من القنصلية السعودية برقم جواز السفر والذي يتم الدخول إليه عبر تطبيق وزارة الخارجية.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة عبر منصة التأشيرات

باتباع الخطوات التالية يمكنك أيضًا الاستعلام عن التأشيرة عبر المنصة الجديدة لوزارة الخارجية السعودية:

أولاً عليك أن تقوم بالدخول إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتحديد رقم طلب التأشيرة الخاص بك.

إلى جانب ذلك قم بإدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح.

وأيضا عليك أن تقوم بإدخال رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة.

في النهاية قم بالضغط اضغط على خيار الاستعلام وستظهر حالة التأشيرة الحالية الخاصة بك.

شروط إصدار تأشيرة دخول المملكة

إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة تشمل مجموعه من الشروط وهي كالتالي:

أولا من الضروري أن يكون جواز سفر المواطن ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

إلى جانب ذلك يجب أن يكون مقدم الطلب من دولة مؤهلة للحصول على التأشيرة.

ومن المقرر أيضا يجب تقديم صورة جواز السفر التي تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

لابد من تقديم صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء ويجب أن تكون الصورة واضحة تماماً وخالية من العيوب.

للحصول على المزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع منصة التأشيرات السعودية عبر رقم الهاتف الموحد 920011114 أو البريد الإلكتروني.

كيفية تمديد صلاحية التأشيرة السعودية

من خلال اتباع عدد من خطوات وهي كالتالي: