شروط وضوابط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر 1445

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رياض - احمد صلاح - وفرت المملكة المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للوافدين والمقيمين على أراضيها والتي من ضمنها إمكانية استخراج تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين، حيث يتمكن المقيم من استقدام عائلية لقضاء بعض الوقت معهم بشكل قانوني داخل المملكة والتي لا يتم تسديدها إلا من خلال توافر الشروط التي وضعتها المملكة، لذا يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية وكذلك خطوات تمديد التأشيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرز الشروط والخطوات لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

أبرز شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية

وضعت وزارة الخارجية التابعة للمملكة شروط عديدة حتى يتمكن المقيم من تمديد تأشيرة زيارة عائلية وفيما يلي بيان بهذه الشروط:

يشترط أن يمتلك الفرد المتقدم لطلب تمديد تأشيرة زيارة عائلية جواز سفر ساري المفعول.

كما يشترط أن يتواجد الشخص المتقدم بطلب تمديد تأشيرة زيارة عائلية داخل حدود المملكة أثناء تقديم الطلب.

أيضاً يشترط عدم وجود أي مخالفات مرورية على الشخص لأنه لا يتم تمديد تأشيرة زيارة عائلية في حال وجود أي مخالفات.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن تكون التأشيرة غير منتهية الصلاحية وأن تكون سارية لمدة لا تقل عن 7 أيام.

يشترط تسديد جميع رسوم تمديد تأشيرة زيارة عائلية والتزام المقيم بموعد السداد حتى يتم الحصول على طلب تمديد التأشيرة.

خطوات تمديد تأشيرة زيارة عائلية

شريحة كبيرة من الوافدين إلى الأراضي السعودية يرغبون في معرفة خطوات تمديد تأشيرة زيارة عائلية والتي حرصت الدولة على أن تكون ضمن الخدمات الإلكترونية التي تسهل الكثير على المقيمين، حيث يمكن تمديد تأشيرة زيارة عائلية في خطوات إلكترونية وتتلخص هذه الخطوات فيما يأتي: