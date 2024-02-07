كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

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رياض - احمد صلاح - تعتبر منصة اعتماد واحدة من أهم المنصات التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في المملكة، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وواحدة من الضمان الخدمات التي يهتم بها الكثيرون وهي منصة اعتماد الاستعلام عن راتب 1445، حيث تساعد العاملين على الاستعلام عن الراتب الشهري الخاص بهم، لذلك سنوافيكم التفاصيل حول منصة اعتماد الاستعلام عن راتب 1445

منصة اعتماد الاستعلام عن راتب 1445

قامت وزارة المالية السعودية بإطلاق منصة اعتماد الإلكترونية من أجل توفير وتسهيل خدمة مواطني المملكة من قبل الجهات الحكومية، ومن الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد الاستعلام عن راتب 1445، وتأتي خطوات الاستفادة من هذه الخدمة في النحو الآتي:

يتطلب في بدء الأمر الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة اعتماد الرسمية.

يلي ذلك إتمام عملية تسجيل الدخول إلى منصة سواء من خلال إدخال بياناتك الشخصية الخاص بحاسبك على المنصة، وفي حال لم يكن لديك حساب على المنصة يتم إنشاء حساب جديد واتباع باقي البيانات.

في هذه الخطوة يتطلب الضغط على خانة اعتماد أفراد.

ثم عليك القيام بتحديد خدمات الاعتماد، واختيار خدمة استعلام عن راتب.

يتم الضغط على الحقل الخاص بالمدفوعات الحكومية، يلي ذلك تحديد رصيد الخدمات.

يتطلب القيام بإدراج باقي البيانات المطلوبة، ثم يتم الضغط على زر الطلب.

وهنا سوف يتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بالراتب المرغوب الاستعلام عنها.

كيفية التسجيل في منصة اعتماد الإلكترونية

ضمن تعرفنا على منصة اعتماد الاستعلام عن راتب 1445 وهذه واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة اعتماد، سوف نتعرف على خطوات تسجيل الدخول في المنصة والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها، وخطوات تسجيل الدخول كالتالي: